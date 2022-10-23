مباشر الدوري المصري - سيراميكا (0)-(1) الزمالك.. محاولات بيضاء مستمرة
الأحد، 23 أكتوبر 2022 - 16:40
كتب : FilGoal
يحل الزمالك ضيفا على سيراميكا كليوباترا في استاد القاهرة بالجولة الثانية للدوري المصري.
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ق 77: انطلاقة من سيد عبد الله وعرضية إلى زيزو الذي مررها إلى شيكابالا ليسدد بالقدم اليمنى بجوار المرمى
ق 72: انطلاقة من سيد عبد الله وعرضية يمسك بها بسام
ق 70: نزول شيكابالا وسامسون بدلا من روقا والجزيري
ق 62: نزول سيد عبد الله وخروج عمر جابر
ق 62: نزول صلاح محسن وخروج ميدو جابر
ق 58: ركلة خلفية من أحمد ياسر يمسك بها عواد
ق 55: هدف جديد غير محتسب لـ أحمد ياسر ريان
نزول عمرو السيسي بدلا من زكريا الوردي
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف دون رد
ق 47: هدف غير محتسب من أحمد ياسر ريان
ق 40: فرصة خطيرة من سيراميكا عرضية من محمد شكري قابلها بيكهام برأسية ثم أبعدها المثلوثي
ق 10: جوووول الجزيري والأول بعد عرضية إمام عاشور بعد اختراق داخل منطقة الجزاء
ق 8: فرصة خطيرة من زيزو وبسام يتصدى
انطلاق المباراة