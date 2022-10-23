مباشر الدوري المصري - سيراميكا كليوباترا ضد الزمالك

الأحد، 23 أكتوبر 2022 - 16:40

كتب : FilGoal

أحمد سيد زيزو - الزمالك - سيف الجزيري

يحل الزمالك ضيفا على سيراميكا كليوباترا في استاد القاهرة بالجولة الثانية للدوري المصري.

ويقدم FilGoal.com تغطية لحظة بلحظة للمباراة يمكنك متابعتها من هـــنــــا

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**المباراة تنطلق في الخامسة مساءً

الدوري المصري الزمالك سيراميكا كليوباترا
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