مباشر الدوري المصري - سيراميكا كليوباترا ضد الزمالك
الأحد، 23 أكتوبر 2022 - 16:40
كتب : FilGoal
يحل الزمالك ضيفا على سيراميكا كليوباترا في استاد القاهرة بالجولة الثانية للدوري المصري.
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**المباراة تنطلق في الخامسة مساءً
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