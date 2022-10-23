انتهت الدوري المصري - سيراميكا (0)-(2) الزمالك.. فوز جديد للأبيض

الأحد، 23 أكتوبر 2022 - 16:40

كتب : FilGoal

إمام عاشور - الزمالك × سيراميكا

يحل الزمالك ضيفا على سيراميكا كليوباترا في استاد القاهرة بالجولة الثانية للدوري المصري.

ويقدم FilGoal.com تغطية لحظة بلحظة للمباراة يمكنك متابعتها من هـــنــــا

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نهاية المباراة بفوز الزمالك بهدفين دون رد

ق 86: جوووول فتوح والثاني

ق 84: أخطر فرصة ضائعة من أحمد ريان برأسية خطيرة بعد عرضية محمد ناصف

ق 79: تسديدة من أحمد ياسر ريان يتصدى لها عواد

ق 77: انطلاقة من سيد عبد الله وعرضية إلى زيزو الذي مررها إلى شيكابالا ليسدد بالقدم اليمنى بجوار المرمى

ق 72: انطلاقة من سيد عبد الله وعرضية يمسك بها بسام

ق 70: نزول شيكابالا وسامسون بدلا من روقا والجزيري

ق 62: نزول سيد عبد الله وخروج عمر جابر

ق 62: نزول صلاح محسن وخروج ميدو جابر

ق 58: ركلة خلفية من أحمد ياسر يمسك بها عواد

ق 55: هدف جديد غير محتسب لـ أحمد ياسر ريان

نزول عمرو السيسي بدلا من زكريا الوردي

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف دون رد

ق 47: هدف غير محتسب من أحمد ياسر ريان

ق 40: فرصة خطيرة من سيراميكا عرضية من محمد شكري قابلها بيكهام برأسية ثم أبعدها المثلوثي

ق 10: جوووول الجزيري والأول بعد عرضية إمام عاشور بعد اختراق داخل منطقة الجزاء

ق 8: فرصة خطيرة من زيزو وبسام يتصدى

انطلاق المباراة

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