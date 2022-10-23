تشكيل سيراميكا كليوباترا – ريان وإيبوكا يقودان الهجوم الناري أمام الزمالك

الأحد، 23 أكتوبر 2022 - 16:24

كتب : FilGoal

هدف جون إيبوكا مع سيراميكا كليوباترا أمام المصري

أعلن أحمد سامي المدير الفني لـ سيراميكا كليوباترا عن تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك في الجولة الثانية من الدوري المصري.

وواصل سامي التعويل على الثنائي الهجومي الناري أحمد ياسر ريان وجون إيبوكا.

فيما يتواجد صلاح محسن على مقاعد البدلاء، ويشارك محمد ناصف في مركز الظهير الأيسر.

وفاز سيراميكا كليوباترا على المصري في الجولة الأولى بثلاثية نظيفة.

تشكيل سيراميكا كليوباترا:

حراسة المرمى: محمد بسام

الدفاع: أحمد هاني – رجب نبيل - أحمد رمضان - محمد ناصف

الوسط: محمد إبراهيم – محمد متولي "كناريا" – محمد توني – ميدو جابر

الهجوم: أحمد ياسر ريان – جون إيبوكا

الزمالك سيراميكا كليوباترا الدوري المصري
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