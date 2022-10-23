تشكيل سيراميكا كليوباترا – ريان وإيبوكا يقودان الهجوم الناري أمام الزمالك

أعلن أحمد سامي المدير الفني لـ سيراميكا كليوباترا عن تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك في الجولة الثانية من الدوري المصري.

وواصل سامي التعويل على الثنائي الهجومي الناري أحمد ياسر ريان وجون إيبوكا.

فيما يتواجد صلاح محسن على مقاعد البدلاء، ويشارك محمد ناصف في مركز الظهير الأيسر.

وفاز سيراميكا كليوباترا على المصري في الجولة الأولى بثلاثية نظيفة.

تشكيل سيراميكا كليوباترا:

حراسة المرمى: محمد بسام

الدفاع: أحمد هاني – رجب نبيل - أحمد رمضان - محمد ناصف

الوسط: محمد إبراهيم – محمد متولي "كناريا" – محمد توني – ميدو جابر

الهجوم: أحمد ياسر ريان – جون إيبوكا