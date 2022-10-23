تشكيل الزمالك – الزناري أساسي.. وعمرو السيسي احتياطي أمام سيراميكا كليوباترا

المصري يعلن تعديل موعد مباراته مع إنبي في الجولة الثالثة من الدوري

بهدفه في سيراميكا كليوباترا.. الجزيري يعزز رقمه القياسي كهداف العرب في الدوري

فتوح يسجل مع الزمالك للمرة الأولى منذ أكثر من عام ونصف