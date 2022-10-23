مباشر تصفيات أمم إفريقيا - مصر الأولمبي ضد إسواتيني

مباشر الدوري - بيراميدز (0)-(0) المصري.. تسديدة بعيدة

بسبب قمة المناخ.. رابطة الأندية تعلن تعديل في جدول الجولتين الثالثة والرابعة من الدوري

تشكيل المصري - 3 تغييرات أمام بيراميدز.. الجلاسي وبو بكر أساسيان

تشكيل المنتخب الأولمبي - حمزة علاء في حراسة المرمى.. وعبد المجيد أساسي أمام إسواتيني

ترشيحات في الجول لـ قائمة فريقك قبل الجولة الثانية من فانتازي الدوري المصري