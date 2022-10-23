مباشر تصفيات أمم إفريقيا - مصر الأولمبي ضد إسواتيني
الأحد، 23 أكتوبر 2022 - 14:44
كتب : FilGoal
يحل منتخب مصر الأولمبي ضيفا على إسواتيني في ذهاب التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما.
وتؤهل بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما إلى منافسات أولمبياد باريس 2024.
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انطلاق المباراة
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