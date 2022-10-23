مباشر تصفيات أمم إفريقيا - مصر الأولمبي ضد إسواتيني

الأحد، 23 أكتوبر 2022 - 14:44

كتب : FilGoal

مصر الأولمبي - بنين

يحل منتخب مصر الأولمبي ضيفا على إسواتيني في ذهاب التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

وتؤهل بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما إلى منافسات أولمبياد باريس 2024.

==============

انطلاق المباراة

منتخب مصر الأولمبي مصر تصفيات إفريقيا أولمبياد باريس
نرشح لكم
قائمة الاتحاد السكندري - لاعبان لأول مرة تحت قيادة زوران أمام الداخلية.. وغياب الغندور مباشر الدوري - بيراميدز (0)-(0) المصري.. تسديدة بعيدة بسبب قمة المناخ.. رابطة الأندية تعلن تعديل في جدول الجولتين الثالثة والرابعة من الدوري تشكيل المصري - 3 تغييرات أمام بيراميدز.. الجلاسي وبو بكر أساسيان تشكيل بيراميدز - عبد الله السعيد أساسي أمام المصري.. واستمرار مصطفى فتحي تشكيل المنتخب الأولمبي - حمزة علاء في حراسة المرمى.. وعبد المجيد أساسي أمام إسواتيني ترشيحات في الجول لـ قائمة فريقك قبل الجولة الثانية من فانتازي الدوري المصري عبد العال: لست راضيا عن التعادل أمام الداخلية.. وأسباب البداية دون انسجام
أخر الأخبار
اختبر معلوماتك عن كأس العالم (1) 21 دقيقة | قطر 2022
قائمة الاتحاد السكندري - لاعبان لأول مرة تحت قيادة زوران أمام الداخلية.. وغياب الغندور 24 دقيقة | الكرة المصرية
قائمة ريال مدريد – غياب بنزيمة وفالفيردي.. وظهور جوهرة فريق الشباب أمام لايبزج 33 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مباشر تصفيات أمم إفريقيا - مصر الأولمبي ضد إسواتيني 39 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري - بيراميدز (0)-(0) المصري.. تسديدة بعيدة 48 دقيقة | الكرة المصرية
بسبب قمة المناخ.. رابطة الأندية تعلن تعديل في جدول الجولتين الثالثة والرابعة من الدوري 51 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري االإنجليزي - ساوثامبتون (0) (1) أرسنال.. تشاكا جووووووووول 51 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل المصري - 3 تغييرات أمام بيراميدز.. الجلاسي وبو بكر أساسيان ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف الكرة الذهبية - كل جوائز الحفل وتصريحات الفائزين 2 انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (1) (0) وست هام.. فوز الريدز 3 كرة يد – موعد مباراة الأهلي في نصف نهائي سوبر جلوب والقنوات الناقلة 4 الملك يعود.. أرقام قياسية من هدف صلاح أمام مانشستر سيتي