مباشر الدوري - بيراميدز (0)-(0) المصري.. تسديدة بعيدة

يلعب بيراميدز أمام المصري ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري.

ويمتلك بيراميدز نقطة من الجولة الافتتاحية بينما المصري بلا رصيد من النقاط.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

===========

ق19 تسديدة من فخر الدين ولكن بعيدة عن المرمى

ق11 رأسية من مروان حمدي ينقذها أسامة جلال من على خط المرمى ثم الشناوي من المتابعة

انطلاق المباراة