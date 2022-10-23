انتهت الدوري - بيراميدز (0)-(0) المصري.. التعادل يحسم اللقاء

الأحد، 23 أكتوبر 2022 - 14:35

كتب : FilGoal

المصري - بيراميدز

يلعب بيراميدز أمام المصري ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري.

ويمتلك بيراميدز نقطة من الجولة الافتتاحية بينما المصري بلا رصيد من النقاط.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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نهاية المباراة

ق87 القائم يتصدى لتسديدة كريم العراقي

ق81 أحمد الشناوي يتألق أمام تسديدة مروان حمدي

ق50 دغموم يهدر هدفا محققا

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق44 طرد وليد الكرتي بعد اللجوء لتقنية الفيديو

ق41 تسديدة من كريم العراقي ولكن بعيدة عن قائم الشناوي الأيمن

ق33 تمريرة عرضية من مروان حمدي لم يلحقها كريم العراقي داخل منطقة الجزاء

ق25 تدخل قوي من إيزي إيميكا على فخر الدين بن يوسف

ق19 تسديدة من فخر الدين ولكن بعيدة عن المرمى

ق11 رأسية من مروان حمدي ينقذها أسامة جلال من على خط المرمى ثم الشناوي من المتابعة

انطلاق المباراة

الدوري المصري المصري بيراميدز
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