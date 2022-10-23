كرة طائرة - وادي دجلة يكرم فريق السيدات بسبب المساهمة في تتويج المنتخب بإفريقيا

الأحد، 23 أكتوبر 2022 - 10:42

كتب : FilGoal

سيدات وادي دجلة - كرة طائرة

أقام نادي وادي دجلة حفلا لتكريم لاعبات فريق الكرة الطائرة للسيدات والجهاز الفني عن إنجازات موسم 2021 - 2022 على المستويين المحلي والقاري.

ونجح فريق وادي دجلة في التأهل إلى الدوري وتحقيق المركز الرابع في أول موسم بعد صعوده للمرة الأولى في تاريخ النادي.

كما شاركت خمس لاعبات مع منتخب مصر لناشئات الطائرة وتوج الفريق بلقب إفريقيا وحصدت ملك البحيري جائزة أفضل لاعبة تحت 19 عاما.

أخبار متعلقة:
الكشف عن جدول سيدات وادي دجلة في دوري أبطال إفريقيا مدرب دجلة: يوسف حسن سيتطور في الزمالك.. والدبيس ورشدان جاهزين لـ الأهلي مصدر من دجلة لـ في الجول: مفاوضات من الزمالك لضم مهاجم منتخب مصر للشباب الصفقة الـ11 .. إنبي يضم رفيق كابو من دجلة

وقدم طارق راشد رئيس مجلس إدارة النادي التكريم للاعبات، مايا محمود نجم ونتالي عبد الهادي وزينة حسام وملك هشام وجليا أشرف وايسمين هشام وأمينة خالد وهنا تامر وجنة وليد وفريدة زكريا وملك البحيري وشاهندة حاتم وملك إسماعيل ونورهان شعبان وبسنت محمد وليديا أشرف وفريدة وائل.

وشمل الحفل، تكريم 5 لاعبات شاركوا مع المنتخب الوطني لكرة الطائرة في الفوز ببطولة إفريقيا، وهن ملك إسماعيل، وهنا تامر الفائزتان ببطولة أفريقيا تحت 21 سنة، وسلمى البحيري، نيجار إسماعيل، وملك البحيري الفائزات ببطولة أفريقيا تحت 19 سنة، وتم منح تكريم خاص للاعبة ملك البحيري لفوزها بجائزة أفضل لاعبة متكاملة في إفريقيا تحت 19 سنة، كما تم تكريم هاني مصيلحي المدير الفني لمنتخب مصر لكرة الطائرة (رجال) الفائز ببطولة أفريقيا تحت 21 سنة، والكابتن أحمد سعيد المحلل التقني لنفس المنتخب.

وفازت لاعبة وادى دجلة ملك البحيري بجائزة أفضل لاعبة متكاملة ببطولة أفريقيا للكرة الطائرة - أنسات تحت 19 سنة، لتحقق إنجازًا جديدًا خلال مسيرتها رغم صغر سنها، حيث سبق لها المشاركة مع منتخبي مصر تحت 18 سنة ببطولة كأس العالم بالمكسيك، وتحت 20 سنة ببطولة كأس العالم ببلجيكا.

ومن جانبه أعرب طارق راشد رئيس مجلس إدارة نادي وادى دجلة، عن سعادته بالنجاح الذي حققه فريق الكرة الطائرة للسيدات في الفوز بالمركز الرابع بدوري الدرجة الأولى في أول موسم له عقب صعوده، للمرة الأولى في التاريخ خاصة وأن هذا الفريق تم تشكيله من لاعبات الفريق من قطاع الناشئين، وتم تقديم الدعم الكامل له حتى يصعد لدوري الدرجة الأولى، ويحقق هذا المركز المتقدم، مطالبًا اللاعبات والجهاز الفني باستكمال المسيرة وتحقيق لقب الدوري خلال الفترة المقبلة.

وادي دجلة كرة طائرة
نرشح لكم
اتحاد كرة اليد يعلن الاتفاق على التعاقد مع شركة "بوما" تنس - ميار شريف تتوج بلقب ماكارسكا المفتوحة صالات - مصر تتفوق على فلسطين بخماسية وتتصدر المجموعة تنس - الأكثر تتويجا بـ الجراند سلام.. دجوكوفيتش يتوج بالرولان جاروس الثالثة كرة يد - رابع المتأهلين لـ سوبر جلوب.. النجمة البحريني يتوج بلقب آسيا أمام الدحيل كرة يد - فيزبريم يحصد الثنائية بقيادة الدرع ويحيى خالد كرة سلة - منتخب مصر للسيدات في المجموعة الرابعة لأمم إفريقيا كرة سلة - السنغال تعلن تجنيس محترفة الاتحاد السكندري قبل أمم إفريقيا للسيدات
أخر الأخبار
سيلفيو بيرلسكوني.. بين إحياء ميلان وميلاد دوري الأبطال 17 دقيقة | الكرة الأوروبية
اتحاد كرة اليد يعلن الاتفاق على التعاقد مع شركة "بوما" 23 دقيقة | كرة يد
صفقة ريال مدريد الجديدة.. استدعاء فران جارسيا لمنتخب إسبانيا 28 دقيقة | الكرة الأوروبية
عبد الحفيظ يكشف ما حدث مع المشجع الزملكاوي.. وتعليق ساخر على احتمال مواجهة سيتي 33 دقيقة | الكرة الإفريقية
ناصر الخليفي: مستوى المباريات الإفريقية يكاد يصل إلى أوروبا ولكنها بحاجة للدعم ساعة | الكرة الإفريقية
مرتجي: الخطيب أصر على حضور غالي مراسم التتويج.. ولم أقصد الإساءة لـ الزمالك 2 ساعة | الكرة الإفريقية
بحضور عمر مرموش.. انطلاق النسخة الثانية من بطولة " O West juniors" 2 ساعة | الكرة المصرية
بسبب شغب الجماهير.. بوردو يفقد فرصته في الصعود لدوري الدرجة الأولى الفرنسي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر ناري من كولر ردا على خطأ معلول وعدم طرد لاعب الوداد والتأثير على حكم إياب نهائي إفريقيا 2 انتهى صراع الصعود – نهاية مباريات الجولة 3 مباشر نهائي إفريقيا - الوداد (1)-(1) الأهلي.. الأحمر بطل إفريقيا 4 خبر في الجول - الأهلي ينهي أزمته مع هدرسفيلد بشأن رمضان صبحي