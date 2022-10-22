انتهت في الدوري الإسباني - ريال مدريد (3) - (1) إشبيلية

السبت، 22 أكتوبر 2022 - 20:54

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة يتسلم الكرة الذهبية من مودريتش وزيدان في سانتياجو بيرنابيو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد وإشبيلية ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر للدوري الإسباني.

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ق 81 جوووووول الثالث من فيديريكو فالفيردي.. انتهت لمدريد

ق 79 جووووووول لوكاس فاسكيز يسجل الثاني لريال مدريد

ق 54: جووووول لاميلا والتعادل

ق 44 فينيسيوس يهدر انفرادا بغرابة شديدة.. الكرة تجاور القائم

ق 19 ركلة حرة خطيرة يسدها دافيد ألابا ولكن بالكاد تمر بجوار القائم

ق 6 جوووووووول لوكا مودريتش يتلقى تمريرة فينيسيوس جونيور ويسجل في الشباك.. هدف مبكر لريال مدريد

بداية المباراة بعد الاحتفال بفوز كريم بنزيمة بالكرة الذهبية

ريال مدريد الدوري الإسباني
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