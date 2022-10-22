انتهت في الدوري الإسباني - ريال مدريد (3) - (1) إشبيلية
السبت، 22 أكتوبر 2022 - 20:54
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد وإشبيلية ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر للدوري الإسباني.
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ق 81 جوووووول الثالث من فيديريكو فالفيردي.. انتهت لمدريد
ق 79 جووووووول لوكاس فاسكيز يسجل الثاني لريال مدريد
ق 54: جووووول لاميلا والتعادل
ق 44 فينيسيوس يهدر انفرادا بغرابة شديدة.. الكرة تجاور القائم
ق 19 ركلة حرة خطيرة يسدها دافيد ألابا ولكن بالكاد تمر بجوار القائم
ق 6 جوووووووول لوكا مودريتش يتلقى تمريرة فينيسيوس جونيور ويسجل في الشباك.. هدف مبكر لريال مدريد
بداية المباراة بعد الاحتفال بفوز كريم بنزيمة بالكرة الذهبية
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