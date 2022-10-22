قائمة الزمالك - ظهور أول ـ السيسي وشلبي أمام سيراميكا.. وغياب ثنائي الدفاع

شهدت قائمة الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا ظهور أول للثنائي عمرو السيسي ومصطفى شلبي.

ويلعب الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة الثانية من الدوري المصري، في المباراة التي تقام في استاد القاهرة.

وغاب الثنائي المنضم حديثا لصفوف الزمالك عن المباراة الأولى للدوري في الأبيض أمام سموحة.

بينما يغيب محمود حمدي "الونش" مدافع الزمالك بعدما تعرض لإصابة في العضلة الخلفية ستبعده عدة أشهر عن الفريق.

وكذلك يغيب حسام عبد المجيد مدافع الزمالك عن المباراة بعد انضمامه للمنتخب الأولمبي.

وجاءت القائمة كالآتي:

المرمى: محمد عواد – محمد صبحي

الدفاع: محمد عبد الغني – مصطفى الزناري – عمر جابر – عبد الله جمعة – أحمد فتوح – حمزة المثلوثي

الوسط: عمرو السيسي – زكريا الوردي – إمام عاشور – محمد أشرف – يوسف إبراهيم "أوباما" – مصطفى شلبي – أحمد زيزو – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – يوسف أسامة – سيف جعفر – سيد عبد الله

الهجوم: سيف الدين الجزيري – سامسون أكينيولا

وفاز الزمالك في أولى مبارياته أمام سموحة بهدفين دون رد.