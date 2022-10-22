مباشر كأس العالم لكرة يد – الأهلي (18) (20) ماجديبورج.. طرد إسلام حسن

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الأهلي وماجديبورج في نصف نهائي كأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب".

وتنطلق المباراة في تمام الخامسة مساء.

المباراة مذاعة على قناة أون تايم سبورتس 2.

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ق 6: طرد إسلام حسن لاعب الأهلي

ق 4: الأهلي يسجل أول أهدافه في الشوط الثاني، 20-18

ق 1: حميد يتصدى للفرصة الأولى

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول 18-17 للفريق الألماني

ق 29: 18-17 لماجديبورج قبل 20 ثانية على نهاية الشوط الأول

ق 27: 17-16 لماجديبورج

ق 25: 16-14 لماجديبورج

ق 23: حميد يتألق والأهلي يقلص الفارق 15-14

ق 21: 15-12 لماجديبورج

ق 19: الفارق يعود لـ 2 مجددا

ق 15: الأهلي يسجل هدفين متتاليين.

ق 14: 10-7 لصالح ماجديبورج

ق 11: الفارق 2 لصالح الفريق الألماني.. 8-7

ق 7: التعادل 6-6 بين الفريقين

ق 6: التعادل، محسن رمضان يسجل 5-5

ق 4: بداية سريعة للقاء، الفريق الألماني متقدم بنتيجة 5-4

ق 3: محسن رمضان يسجل التعادل.

ق 2: ماجديبورج يسجل هدفين متتاليين.

ق 1: الهدف الأول للأهلي في اللقاء عن طريق دحروج

بداية اللقاء