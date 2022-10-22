مباشر الدوري الإنجليزي – مانشستر سيتي (3)-(1) برايتون.. دي بروين بووووووم

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر سيتي وبرايتون في ملعب الاتحاد التي تقام في الجولة 13 من الدوري الإنجليزي.

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ق74: جوووووووووول تالت من دي بروين

ق51: جووووووووووول تقليص الفارق من تروسارد

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق43. جووووول الثاني لمانشستر سيتي عن طريق هالاند من ركلة جزاء.

ق41. ركلة جزاء لمانشستر سيتي بعد تدخل على برناردو سيلفا.

ق31. هدف رائع يضيع من مانشستر سيتي بعد عمل جماعي ينتهي بتسديدة من دي بروين وتصدي من روبيرتو سانشيز.

ق21. جووووول أول لمانشستر سيتي عن طريق هالاند بعد المرور من حارس المرمى.

ق19. هالاند يطالب بوجود ركلة جزاء بعد تدخل من الحارس ولكن الحكم يقرر استمرار اللعب.

بداية المباراة