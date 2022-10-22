مباشر الدوري التركي - طرابزون (1)-(0) سيفاس سبور.. الشوط الثاني

السبت، 22 أكتوبر 2022 - 15:26

كتب : FilGoal

ماريك هامشيك - طرابزون سبور

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي طرابزون سبور وسيفاس سبور التي تقام في الجولة 11 من الدوري التركي

ويتواجد محمود حسن "تريزيجيه" في التشكيل الأساسي لطرابزون.

وتنطلق المباراة في تمام الرابعة عصرا.

--------------------

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم طرابزون بهدف دون رد.

ق24: عرضية من هامشيك لم تجد من يتابعها من لاعبي طرابزون.

ق17: عرضية من تريزيجيه شتتها الدفاع.

ق10: جوووووووووول هامشيك يسجل الهدف الأول لطرابزون.

انطلاق المباراة.

تريزيجيه طرابزون سبور الدوريي التركي سيفاس سبور
نرشح لكم
تشكيل تشيلسي - أوباميانج وستيرلنج يقودان خط الهجوم مجددا أمام مانشستر يونايتد مرموش يشارك في تعادل فولسفبورج مع ليفركوزن تشكيل مانشستر يونايتد - إريكسن يعود أمام تشيلسي تشكيل ميلان - أوريجي أساسي لأول مرة.. وعودة ثلاثية أمام مونزا كلوب يكشف أسباب الخسارة من نوتنجهام بالدموع.. ريبيري يودع كرة القدم للمرة الأخيرة مباشر الدوري الإنجليزي – مانشستر سيتي (3)-(1) برايتون.. دي بروين بووووووم انتهت الدوري الألماني - ليفركوزن (2)-(2) فولفسبورج.. تعادل بمشاركة مرموش
أخر الأخبار
تشكيل تشيلسي - أوباميانج وستيرلنج يقودان خط الهجوم مجددا أمام مانشستر يونايتد 10 دقيقة | الكرة الأوروبية
مرموش يشارك في تعادل فولسفبورج مع ليفركوزن 11 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل مانشستر يونايتد - إريكسن يعود أمام تشيلسي 13 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل ميلان - أوريجي أساسي لأول مرة.. وعودة ثلاثية أمام مونزا 23 دقيقة | الكرة الأوروبية
أمم إفريقيا الشاطئية - منتخب مصر يهزم مدغشقر في أولى مبارياته 25 دقيقة | منتخب مصر
كلوب يكشف أسباب الخسارة من نوتنجهام 54 دقيقة | الكرة الأوروبية
استراحة كأس العالم لكرة يد – الأهلي (18) (17) ماجديبورج.. نهاية الشوط الأول 58 دقيقة | كرة يد
بالدموع.. ريبيري يودع كرة القدم للمرة الأخيرة ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة سلة - الأهلي (77) - (78) الكويت 2 ملف الكرة الذهبية - كل جوائز الحفل وتصريحات الفائزين 3 انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (1) (0) وست هام.. فوز الريدز 4 كرة يد – موعد مباراة الأهلي في نصف نهائي سوبر جلوب والقنوات الناقلة