مباشر الدوري التركي – طرابزون ضد سيفاس سبور
السبت، 22 أكتوبر 2022 - 15:26
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي طرابزون سبور وسيفاس سبور التي تقام في الجولة 11 من الدوري التركي
ويتواجد محمود حسن "تريزيجيه" في التشكيل الأساسي لطرابزون.
وتنطلق المباراة في تمام الرابعة عصرا.
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