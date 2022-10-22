مباشر الدوري التركي – طرابزون ضد سيفاس سبور

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي طرابزون سبور وسيفاس سبور التي تقام في الجولة 11 من الدوري التركي

ويتواجد محمود حسن "تريزيجيه" في التشكيل الأساسي لطرابزون.

وتنطلق المباراة في تمام الرابعة عصرا.