مباشر الدوري التركي – طرابزون ضد سيفاس سبور

السبت، 22 أكتوبر 2022 - 15:26

كتب : FilGoal

احتفال تريزيجيه بهدفه ضد موناكو في الدوري الأوروبي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي طرابزون سبور وسيفاس سبور التي تقام في الجولة 11 من الدوري التركي

ويتواجد محمود حسن "تريزيجيه" في التشكيل الأساسي لطرابزون.

وتنطلق المباراة في تمام الرابعة عصرا.

تريزيجيه طرابزون سبور الدوريي التركي سيفاس سبور
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