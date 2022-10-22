كرة يد – ديفيز: أريد تحقيق الإنجازات مع الأهلي.. وسأستغل عملي السابق في مصر للنجاح

السبت، 22 أكتوبر 2022 - 13:51

كتب : حسام نور الدين

ديفيد ديفيز - مدرب الأهلي لكرة اليد

قال ديفيد ديفيز المدير الفني الجديد لكرة اليد بالأهلي إنه يريد تحقيق الإنجازات مع النادي الذي يعرف حجم شعبيته ومكانته جيدا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم السبت لتقديم المدرب رسميا والذي سيقود الفريق لثلاثة مواسم وعقب نهاية مشاركته في كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" التي تقام في السعودية حتى الـ24 من شهر أكتوبر الجاري.

وتحدث ديفيز قائلا: "الأهلي منحني فرصة للعمل على مشروع جديد لتحقيق الإنجازات مع النادي".

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وأردف "نريد تلبية طموحات الجماهير من خلال التواجد على منصات التتويج في البطولات التي نشارك فيها".

وعن أداء الأهلي أمام بنفيكا في سوبر جلوب قال: "كنت سعيدا بما رأيته، وأنا على تواصل مع اللاعبين مع بعض لاعبي الفريق الذين دربتهم في منتخب مصر في عام 2018".

وأردف "كان هناك 5 لاعبين من الأهلي في صفوف منتخب مصر آنذاك وحرصت وقتها على تعلم اللغة العربية".

وواصل ديفيز تصريحاته قائلا: "أشكر محمود الخطيب رئيس النادي لأنه أحد الأسباب التي دفعتني لقبول مهمة تدريب الفريق وكذلك خالد مرتجي أمين الصندوق الذي شرح لي استراتيجية النادي خلال السنوات المقبلة".

وأردف "المفاوضات بدأت بيننا منذ فترة وتمت بالنجاح والآن أمامنا متسع من الوقت للتحضير للبطولات المقبلة".

وأتم "أتمنى حضور جماهير الأهلي للمباريات لدعم الفريق وسنبذل قصارى جهدنا لإسعادهم".

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