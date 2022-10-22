استراحة الدوري الإنجليزي - ليفربول (0) - (0) نوتنجهام فورست.. تعادل سلبي

السبت، 22 أكتوبر 2022 - 13:19

كتب : FilGoal

محمد صلاح يتعرض للإصابة

الدوري الانجليزي ليفربول محمد صلاح
نرشح لكم
بنزيمة يغيب عن لقاء إشبيلية تشكيل ليفربول - صلاح يقود الهجوم.. وكارفاليو أساسي أمام نوتنجهام فورست تين هاج: أريد استمرار رونالدو.. وهذا أكثر ما لم يعجبني في قرار استبعاده مواعيد مباريات اليوم السبت 22-10-2022 والقنوات الناقلة.. يد الأهلي وتشيلسي ويونايتد وليفربول لا مزيد من نيران التنين.. بنفيكا ينتصر على بورتو في كلاسيكو البرتغال الأب يقسو على ابنه.. باريس سان جيرمان يضرب أجاكسيو بثلاثية يوفنتوس يحقق فوزه الأكبر في الموسم ويسحق إمبولي بالأربعة رغم الطرد.. دوجلاس لويز سيتواجد في مباراة أستون فيلا المقبلة
أخر الأخبار
كرة يد - قداح يتألق في فوز الخليج على بنفيكا في السوبر جلوب وينافس على المركز الخامس 6 دقيقة | كرة يد
تنافس ثلاثي على جائزة لاعب الجولة في الدوري المصري 27 دقيقة | الكرة المصرية
كرة يد – ديفيز: أريد تحقيق الإنجازات مع الأهلي.. وسأستغل عملي السابق في مصر للنجاح 30 دقيقة | كرة يد
استراحة الدوري الإنجليزي - ليفربول (0) - (0) نوتنجهام فورست.. تعادل سلبي ساعة | الكرة الأوروبية
كأس العالم للناشئات – نيجيريا تطيح بـ أمريكا وتحجز مقعدا في نصف النهائي ساعة | الكرة الإفريقية
بنزيمة يغيب عن لقاء إشبيلية ساعة | الدوري الإسباني
مرتضى: 20 جنيه قيمة التذكرة الموحدة لجماهير الزمالك.. والانتقال خارج القاهرة على حساب النادي ساعة | الكرة المصرية
تشكيل ليفربول - صلاح يقود الهجوم.. وكارفاليو أساسي أمام نوتنجهام فورست ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة سلة - الأهلي (77) - (78) الكويت 2 ملف الكرة الذهبية - كل جوائز الحفل وتصريحات الفائزين 3 انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (1) (0) وست هام.. فوز الريدز 4 الملك يعود.. أرقام قياسية من هدف صلاح أمام مانشستر سيتي