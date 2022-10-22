استراحة الدوري الإنجليزي - ليفربول (0) - (0) نوتنجهام فورست.. تعادل سلبي
السبت، 22 أكتوبر 2022 - 13:19
كتب : FilGoal
نرشح لكم
بنزيمة يغيب عن لقاء إشبيلية تشكيل ليفربول - صلاح يقود الهجوم.. وكارفاليو أساسي أمام نوتنجهام فورست تين هاج: أريد استمرار رونالدو.. وهذا أكثر ما لم يعجبني في قرار استبعاده مواعيد مباريات اليوم السبت 22-10-2022 والقنوات الناقلة.. يد الأهلي وتشيلسي ويونايتد وليفربول لا مزيد من نيران التنين.. بنفيكا ينتصر على بورتو في كلاسيكو البرتغال الأب يقسو على ابنه.. باريس سان جيرمان يضرب أجاكسيو بثلاثية يوفنتوس يحقق فوزه الأكبر في الموسم ويسحق إمبولي بالأربعة رغم الطرد.. دوجلاس لويز سيتواجد في مباراة أستون فيلا المقبلة