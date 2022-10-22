مواعيد مباريات اليوم السبت 22-10-2022 والقنوات الناقلة.. يد الأهلي وتشيلسي ويونايتد وليفربول

السبت، 22 أكتوبر 2022 - 10:24

كتب : FilGoal

الأهلي - بنفيكا - سوبر جلوب - كرة يد

يشهد اليوم السبت العديد من المباريات على المستوى الأوروبي بالإضافة لنصف نهائي كأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب" حيث يواجه الأهلي منافسه ماجديبورج.

وسيلتقي الأهلي بمنافسه ماجديبورج في تمام الخامسة مساء.

وستذاع المباراة عبر قناتي "أون تايم سبورتس 3" و"إس إس سي 3".

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وينطلق قطار الجولة 13 من الدوري الإنجليزي اليوم في تمام الواحدة والنصف ظهرا بلقاء نونتجهام فورست ضد ليفربول.

وستذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس بريميوم 1".

ويلتقي مانشستر سيتي بمنافسه برايتون في تمام الرابعة عصرا عبر القناة ذاتها.

ويواجه تشيلسي منافسه مانشستر يونايتد في تمام السادسة والنصف مساء عبر القناة ذاتها.

ويلتقي ريال مدريد بمنافسه إشبيلية عبر القناة ذاتها في تمام التاسعة مساء.

ويواجه فيورنتينا منافسه إنتر ميلان في التاسعة إلا ربع مساء عبر قناة "أبو ظبي الرياضية بريميوم 1".

ويحل فولفسبورج ضيفا على باير ليفركوزن في الدوري الألماني في تمام الثالثة والنصف عصرا.

ويواجه هوفنهايم نظيره بايرن ميونيخ في الثالثة والنصف عصرا عبر قناة "بي إن سبورتس 3".

ويلتقي طرابزون سبور بمنافسه سيفاس سبور في الدوري التركي في الرابعة عصرا.

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الأهلي ريال مدريد مانشستر يونايتد ليفربول تشيلسي كرة يد
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