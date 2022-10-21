مباشر الدوري الإيطالي - يوفنتوس (2) (0) إمبولي.. جووووول الثااااني

رغم الطرد.. دوجلاس لويز سيتواجد في مباراة أستون فيلا المقبلة

تقرير: بينهم الصحفي المصري.. 4 صحفيين فقط لم يمنحوا بنزيمة المركز الأول في الكرة الذهبية