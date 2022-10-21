مباشر الدوري الإيطالي - يوفنتوس (2) (0) إمبولي.. جووووول الثااااني

الجمعة، 21 أكتوبر 2022 - 20:36

كتب : FilGoal

مونزا - يوفنتوس

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة يوفنتوس وإمبولي في الجولة 11 من الدوري الإيطالي.

ويحتل يوفنتوس المركز الثامن برصيد 16 نقطة.

بينما يحتل إمبولي المركز العاشر برصيد 11 نقطة.

أخبار متعلقة:
تشكيل يوفنتوس - فلاهوفيتش وكين في الهجوم.. وثلاثي دفاع أمام إمبولي مواعيد مباريات اليوم الجمعة 21-10-2022 والقنوات الناقلة.. يوفنتوس وسان جيرمان وقمة برتغالية الدربي بداية للتعافي.. فلاهوفيتش ينصر يوفنتوس على تورينو يوفنتوس يوضح إصابة مدافعه ومدة غيابه

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــا.

--

ق 55: جووووول الثااااني.. ركنية لليوفي ورأسية من ماكيني في منتصف المرمى.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 8: جووووول أوووول.. مويس كين يضع عرضية كوستيتش في الشباك.

بداية اللقاء

يوفنتوس إمبولي الدوري الإيطالي
نرشح لكم
رغم الطرد.. دوجلاس لويز سيتواجد في مباراة أستون فيلا المقبلة تقرير: بينهم الصحفي المصري.. 4 صحفيين فقط لم يمنحوا بنزيمة المركز الأول في الكرة الذهبية أونز مونديال: اكتساح بنزيمة ونقاط صلاح.. الترتيب الكامل لتصنيف الكرة الذهبية قائمة هولندا المبدئية – استبعاد فان دي بيك وفيلتمان.. وتواجد شباب الوسط ونجوم الدوري الإنجليزي تشكيل يوفنتوس - فلاهوفيتش وكين في الهجوم.. وثلاثي دفاع أمام إمبولي حوار - ميسي: الكثير أرادوا كوبا أمريكا من أجلي.. وهذان المرشحان الأبرز للفوز بكأس العالم "أصبح جزءا أساسيا".. أرسنال يربط جابريل ماجاليس بعقد طويل الأجل سكاي: بايرن يخطط للتعاقد مع تورام
أخر الأخبار
قائمة كوريا المبدئية - 27 اسما بدون سون ومحترفي أوروبا.. وضياع حلم يونج 6 دقيقة | قطر 2022
ريمونتادا في +90 تقود وفاق سطيف لاستعادة الانتصارات تحت قيادة البدري 40 دقيقة | الوطن العربي
رغم الطرد.. دوجلاس لويز سيتواجد في مباراة أستون فيلا المقبلة ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: بينهم الصحفي المصري.. 4 صحفيين فقط لم يمنحوا بنزيمة المركز الأول في الكرة الذهبية ساعة | الكرة الأوروبية
أونز مونديال: اكتساح بنزيمة ونقاط صلاح.. الترتيب الكامل لتصنيف الكرة الذهبية ساعة | الكرة الأوروبية
قائمة هولندا المبدئية – استبعاد فان دي بيك وفيلتمان.. وتواجد شباب الوسط ونجوم الدوري الإنجليزي ساعة | قطر 2022
مباشر الدوري الإيطالي - يوفنتوس (2) (0) إمبولي.. جووووول الثااااني ساعة | الكرة الأوروبية
بمشاركة رفعت.. الوحدة يخسر في نهائي كأس رئيس الدولة أمام الشارقة ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة سلة - الأهلي (77) - (78) الكويت 2 ملف الكرة الذهبية - كل جوائز الحفل وتصريحات الفائزين 3 انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (1) (0) وست هام.. فوز الريدز 4 الملك يعود.. أرقام قياسية من هدف صلاح أمام مانشستر سيتي