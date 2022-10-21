مباشر الدوري الإيطالي - يوفنتوس (2) (0) إمبولي.. جووووول الثااااني
الجمعة، 21 أكتوبر 2022 - 20:36
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة يوفنتوس وإمبولي في الجولة 11 من الدوري الإيطالي.
ويحتل يوفنتوس المركز الثامن برصيد 16 نقطة.
بينما يحتل إمبولي المركز العاشر برصيد 11 نقطة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــا.
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ق 55: جووووول الثااااني.. ركنية لليوفي ورأسية من ماكيني في منتصف المرمى.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 8: جووووول أوووول.. مويس كين يضع عرضية كوستيتش في الشباك.
بداية اللقاء
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