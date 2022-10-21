كرة يد - الأهلي يعلن تفاصيل إصابة سيف هاني

أعلن محمد إبراهيم الغزلاوي، رئيس الجهاز الطبي لكرة اليد بالنادي الأهلي رجال كشف عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها سيف هاني "فوكس".

ويخوض الأهلي منافسات كأس العالم للأندية المقامة بمدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية في الفترة من 17-23 أكتوبر الجاري.

ولم يستكمل لاعب الأهلي لقاء بنفيكا البرتغالي في خلال مباراة أمس الخميس.

وقال رئيس الجهاز الطبي عبر موقع النادي الرسمي: "اللاعب تعرض لالتحام قوي أدى إلى التواء شديد بالركبة وتم نقله إلى المستشفى لعمل الأشعات والفحوصات المطلوبة".

وأوضح "تبين أنه يعاني من قطع في الرباط الصليبي الأمامي وقطع في الغضروف الهلالي وكسر بسيط في الجزء الخلفي لسطح مفصل الركبة، وسيخضع اللاعب للجراحة عقب عودته للقاهرة".

وتأهل الأهلي للمربع الذهبي بالفوز على بنفيكا بنتيجة 29-28.

وتصدر الأهلي المجموعة الثانية بعد الفوز على فريق مضر السعودي بنتيجة 36-30.

ويلتقي رجال يد الأهلي غدا السبت، مع فريق ماجديبورج الألماني بطل أوروبا في نصف نهائي بطولة سوبر جلوب.