انتهت في الدوري الإسباني - برشلونة (3) - (0) فياريال
الخميس، 20 أكتوبر 2022 - 21:03
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برشلونة وفياريال ضمن منافسات الأسبوع العاشر للدوري الإسباني.
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ق 38 جووووووووووول الثالث من أنسو فاتي هذه المرة.. فيران توريس يمرر إلى فاتي الذي يخطئ الأولى فترتد إليه من القائم ليسجلها
ق 35 جووووووول ليفاندوفسكي لا يتأخر.. تسديدة رائعة على حدود المنطقة والهدف الحادي عشر للبولندي في الليجا
ق 31 جوووووووول روبرت ليفاندوفسكي كالعادة.. عاشر أهدافه في الليجا بعد تمريرة من ماركوس ألونسو
ق 25 يوهان موهيكا بدلا من ألفونسو بيدرازا المصاب
ق 2 تسديدة من أنسو فاتي ولكن تمر بجوار القائم
بداية المباراة
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