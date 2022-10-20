انتهت في الدوري الإسباني - برشلونة (3) - (0) فياريال

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برشلونة وفياريال ضمن منافسات الأسبوع العاشر للدوري الإسباني.

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ق 38 جووووووووووول الثالث من أنسو فاتي هذه المرة.. فيران توريس يمرر إلى فاتي الذي يخطئ الأولى فترتد إليه من القائم ليسجلها

ق 35 جووووووول ليفاندوفسكي لا يتأخر.. تسديدة رائعة على حدود المنطقة والهدف الحادي عشر للبولندي في الليجا

ق 31 جوووووووول روبرت ليفاندوفسكي كالعادة.. عاشر أهدافه في الليجا بعد تمريرة من ماركوس ألونسو

ق 25 يوهان موهيكا بدلا من ألفونسو بيدرازا المصاب

ق 2 تسديدة من أنسو فاتي ولكن تمر بجوار القائم

بداية المباراة