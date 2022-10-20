كرة يد – أحمد عادل: لدينا دوافع كبيرة لينافس الأهلى على لقب سوبر جلوب

الخميس، 20 أكتوبر 2022 - 19:27

كتب : FilGoal

أحمد عادل - لاعب الأهلي كرة يد

أبدى أحمد عادل لاعب الأهلي لكرة اليد سعادته بتأهل فريقه لنصف نهائي كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" عقب الفوز على بنفيكا.

وفاز الأهلي على بنفيكا 29-28 وتأهل لنصف نهائي سوبر جلوب بفضل تصدي رائع لعبد الرحمن طه حارسه لكرة مسددة في الثانية الأخيرة من اللقاء.

وتحدث أحمد عادل لموقع الأهلي الرسمي قائلا: "نحن سعداء للغاية بالفوز والتأهل".

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وواصل "الفوز لعى بنفيكا يمنحنا دوافع كبيرة في المباراة المقبلة".

وأتم "الكل لديه إصرار كبير على تقديم كل ما لديه للوصول إلى النهائي والمنافسة على اللقب".

ولم يسبق للأهلي التتويج باللقب فيما يظل أفضل إنجاز له التأهل لنهائي نسخة عام 2007 التي أقيمت في مصر آنذاك.

ويستعد الأهلي الآن للقاء الفائز من ماجديبورج الألماني أو الخليج السعودي في نصف نهائي كأس العالم للأندية لكرة اليد.

وتقام المباراة يوم السبت المقبل في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

الأهلي كرة يد سوبر جلوب
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