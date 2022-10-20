كرة يد - الأول في التاريخ.. الأهلي يكسر تفوق الأوروبيين على الأفارقة في "سوبر جلوب"

الخميس، 20 أكتوبر 2022 - 18:48

كتب : محمد سمير

الأهلي - بنفيكا - سوبر جلوب - كرة يد

حقق فريق الأهلي لكرة اليد إنجازا تاريخيا بالفوز على بنفيكا البرتغالي بنتيجة 29-28 في دور المجموعات من كأس العالم للأندية (سوبر جلوب).

وبذلك بات الأهلي أول فريق إفريقي يحقق الانتصار على فريق أوروبي في تاريخ كأس العالم لأندية كرة اليد.

إجمالي المواجهات حتى الآن وصل إلى 21 مباراة، وفوز الأهلي هو الأول من نوعه لفريق إفريقي على أوروبي بعد 20 مباراة بلا فوز.

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وشهدت نسخة 1997 مواجهتين من ذلك النوع، بينما وقعت مواجهة واحدة في نسخة 2002، ثم اثنتين في 2007، ثم واحدة في 2010 وكذلك 2011.

في 2012 أقيمت مواجهتين بين الأفارقة والأوروبيين، وفي 2013 كذلك، بينما لعبت مباراة واحدة في 2014، واثنتين في 2015، وواحدة في كل من 2016 و2017 و2018 و2019، وانتهت جميع تلك المباريات بفوز الفريق الأوروبي على الإفريقي.

وتصدر الأهلي ترتيب المجموعة على حساب بنفيكا بعدما فاز سابقا على مضر السعودي.

وسيلتقي الأهلي مع الفائز من مباراة الخليج السعودي وماجديبورج الألماني في نصف النهائي يوم السبت المقبل.

وسبق للأهلي أن حصد الوصافة من قبل في نسخة 2007 بعد خسارة النهائي أمام ريال سوسييداد.

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