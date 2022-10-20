استراحة الدوري المصري - الداخلية (0) - (0) طلائع الجيش.. نهاية الشوط الأول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الداخلية ضد طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري.

وأنهى طلائع الجيش موسمه الماضي في المركز الرابع، ويبدأ الموسم تحت قيادة مدرب جديد هو علاء عبد العال.

فيما عاد الداخلية إلى الدوري الممتاز بتأهله عن مجموعة القاهرة، ويقوده رضا شحاتة.

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نهاية الشوط الأول

بداية المباراة