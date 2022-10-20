مباشر الدوري المصري - فيوتشر (0) (0) حرس الحدود.. بداية اللقاء
الخميس، 20 أكتوبر 2022 - 16:46
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة حرس الحدود وفيوتشر في الجولة الأولى من الدوري المصري.
ويلتقي حرس الحدود وفيوتشر على ملعب حرس الحدود في المكس بالإسكندرية في الخامسة مساءً.
وأنهى فيوتشر الموسم الماضي من الدوري في المركز الخامس.
بينما عاد حرس الحدود من جديد للدوري بعد تصدر ترتيب مجموعة بحري.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــا.
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بداية اللقاء
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