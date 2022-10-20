مباشر في الدوري - المقاولون العرب (0) - (0) غزل المحلة.. فرصة مؤكدة

الخميس، 20 أكتوبر 2022 - 14:47

كتب : FilGoal

المقاولون العرب

يلعب المقاولون العرب ضد منافسه غزل المحلة ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري.

ويقدم FilGoal.com لكم تغطية حية ومباشرة لمباراة المقاولون العرب وغزل المحلة.

لمتابعة مباراة المقاولون العرب وغزل المحلة دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

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ق15 تسديدة قوية من ممادو نياص تمر بجوار مرمى غزل المحلة

ق11 تسديدة قوية على الطائر من لويس إدوارد تمر بجوار مرمى عمرو شعبان

ق2 عمرو شعبان حارس غزل المحلة ينقذ فرصة مؤكدة بعد عرضية خطيرة من عمر فتحي

ق1 انطلاقة باولن فوافي من الجانب الأيمن يحولها دفاع المقاولون إلى ركلة ركنية

انطلاق المباراة

غزل المحلة المقاولون العرب
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