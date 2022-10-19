الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا والقناة الناقلة

يستعد الزمالك وسيراميكا كليوباترا لمواجهتهما في الأسبوع الثاني من الدوري المصري لموسم 2022-2023.

وحقق الزمالك الفوز على سموحة بهدفين دون رد ضمن الجولة الأولى من الدوري سجلهما شريف رضا بالخطأ في مرماه وسامسون أكنيولا.

فيما فاز سيراميكا كليوباترا على المصري بنتيجة 3-0 سجلهم ميدو جابر وجون إيبوكا وأحمد ياسر ريان.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الأحد 23 أكتوبر

ويبدأ اللقاء في تمام الخامسة مساء

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 2.