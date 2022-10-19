الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا والقناة الناقلة

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 - 21:37

كتب : FilGoal

شيكابالا يحتفل مع جماهير الزمالك بالهدف في مرمى سموحة

يستعد الزمالك وسيراميكا كليوباترا لمواجهتهما في الأسبوع الثاني من الدوري المصري لموسم 2022-2023.

وحقق الزمالك الفوز على سموحة بهدفين دون رد ضمن الجولة الأولى من الدوري سجلهما شريف رضا بالخطأ في مرماه وسامسون أكنيولا.

فيما فاز سيراميكا كليوباترا على المصري بنتيجة 3-0 سجلهم ميدو جابر وجون إيبوكا وأحمد ياسر ريان.

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موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الأحد 23 أكتوبر

ويبدأ اللقاء في تمام الخامسة مساء

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

سيراميكا كليوبترا الزمالك
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