لأول مرة منذ 18 مباراة.. زيزو لا يساهم في أهداف الزمالك

شارك أحمد مصطفى زيزو أساسيا في مباراة الزمالك الأولى في الدوري المصري أمام سموحة.

وفاز الزمالك بهدفين مقابل لاشيء سجلهما شريف رضا مدافع سموحة بالخطأ في مرماه وسامسون أكينولا.

ولم يساهم زيزو لأول مرة منذ 18 مباراة متتالية في أهداف الزمالك سواء في مباراة في الدوري أو الكأس أو إفريقيا.

وكان زيزو قدم 41 مساهمة منذ بداية الموسم الماضي بواقع 24 هدفا مع 17 تمريرة حاسمة منذ بداية الموسم الماضي مع الزمالك في 40 مباراة.

وساهم زيزو بالتسجيل أو الصناعة في آخر 17 مباراة لعبها مع الزمالك بين الدوري والكأس ودوري أبطال إفريقيا..

وبجانب ذلك، سجل أحمد سيد زيزو هدف الزمالك أمام الهلال في كأس لوسيل.

وجاءت مساهمات زيزو في آخر 18 مباراة كالآتي:

صنع هدفا أمام البنك الأهلي.

سجل هدفا أمام سيراميكا كليوباترا.

صنع أمام المقاولون العرب وغزل المحلة على التوالي.

صنع وسجل أمام الأهلي في نهائي كأس مصر.

سجل هدفا أمام سموحة.

صنع هدفا أمام فيوتشر.

سجل أمام بيراميدز.

سجل هدفين أمام الجونة.

سجل هدفين وصنع هدفين أمام مصر للمقاصة.

سجل أمام الإسماعيلي

صنع أمام المقاولون العرب.

صنع أمام فاركو.

صنع أمام الاتحاد السكندري.

سجل أمام إليكت سبورت ذهابا.

صنع هدف الزمالك الأول أمام فلامبو البوروندي.

سجل هدف الزمالك الأول أمام فلامبو البوروندي.