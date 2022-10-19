انتهت الدوري الإنجليزي - يونايتد (2)-(0) توتنام.. فوز الشياطين الحمر

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 - 21:14

كتب : FilGoal

لوريس

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر يونايتد ضد توتنام في الجولة الـ12 للدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة بفوز مانشستر بهدفين دون رد

ق 81: برونو يسجل الثالث بعد مراوغة المرمى لكنه في موقع تسلل

ق 67: جووووول فيرنانديز والثاني

ق 47: جووووول فريد والأول ليونايتد بتسديدة من خارج منطقة الجزاء اصطدمت في الدفاع وغيرت مسارها إلى المرمى

انطلاق المباراة

مانشستر يونايتد توتنام الدوري الإنجليزي
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