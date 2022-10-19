مباشر الدوري الإسباني – ريال مدريد (1)- (0) إلتشي.. تصدي رائع

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 - 20:45

كتب : FilGoal

ريال مدريد

يلعب ريال مدريد ضد إلتشي ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

ويقدم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد وإلتشي.

ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 22 نقطة.

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فيما يتواجد إلتشي في المركز الـ20 الأخير برصيد 3 نقاط.

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ق50 كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد يسدد بقوة وحارس لإلتشي ينقذ مرماه من هدف مؤكد

ق47 لوكاس بوي مهاجم إلتشي يهدر فرصة تسجيل هدف التعادل ويسدد أعلى مرمى ريال مدريد

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق38 تسديدة قوية من فينيسيوس جونيور تمر بجوار مرمى إلتشي

ق 30 أندري لونين حارس ريال مدريد يتصدى لتسديدة خطيرة من مهاجم إلتشي

ق 25 دافيد ألابا يسجل الهدف الثاني لريال مدريد بعد تبادل الكرة مع كريم بنزيمة لكن حكم المباراة ألغاه بداعي تسلل المهاجم الفرنسي

ق 11 فالفيردي يسجل الهدف الأول لريال مدريد بعد تسديدة قوية

ق5 ألغى حكم المباراة هدفا سجله كريم بنزيمة بداعي التسلل

انطلاق المباراة

ريال مدريد إلتشي
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