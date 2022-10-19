تشكيل ليفربول - صلاح وفيرمينو أساسيان أمام وست هام.. وعودة أرنولد

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 - 19:36

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول ومانشستر سيتي

محمد صلاح - ليفربول ومانشستر سيتي

يعود ترينت ألكسندر أرنولد لتشكيل ليفربول الأساسي أمام وست هام ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح

النادي : طرابزون سبور

ليفربول

ويقود محمد صلاح وروبرتو فيرمينو هجوم الفريق بجوار داروين نونيز.

ويحتل ليفربول المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 13 نقطة من تسع مباريات.

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أما وست هام ففي المركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة من عشر مباريات.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

حارس المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: ترينت أرنولد – جو جوميز – فيرجيل فان دايك – كوستاس تسيميكاس.

الوسط: هيندرسون – تياجو ألكانتارا – فابيو كارفالو.

الهجوم: محمد صلاح – روبيرتو فيرمينو – داروين نونيز.

الدوري الإنجليزي ليفربول وست هام
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