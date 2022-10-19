الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي وأسوان والقناة الناقلة

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 - 19:23

كتب : FilGoal

شادي حسين - الأهلي ضد الإسماعيلي

يستعد الأهلي وأسوان لمواجهتهما في الأسبوع الثاني من الدوري المصري لموسم 2022-2023.

وحقق الأهلي الفوز على الإسماعيلي بهدف دون رد ضمن الجولة الأولى من الدوري سجله شادي حسين.

فيما خسر أسوان على يد الاتحاد بهدف دون رد سجله النيجيري أوستن أموتو.

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موعد المباراة والقناة الناقلة

تقام المباراة يوم الأحد 23 أكتوبر

ويبدأ اللقاء في تمام السابعة مساء

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويستضيف الأهلي منافسه أسوان على ملعب الأهلي WE السلام بعدما خاض مباراته الأولى أمام الإسماعيلي على ملعب برج العرب.

الأهلي أسوان
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