مباشر الدوري المصري - الزمالك (0)-(0) سموحة.. تهديد أول من الضيوف
الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 - 18:30
كتب : FilGoal
يستضيف الزمالك فريق سموحة على ملعب المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
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ق16 تسديدة قوية من إليا سيلا ولكن أعلى العارضة
ق7 عرضية من سيف الجزيري بعد انطلاقة من الجانب الأيمن وينقذها الدفاع قبل الوصول لزيزو
انطلاق المباراة
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