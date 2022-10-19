مباشر الدوري المصري - الزمالك (0)-(0) سموحة.. تهديد أول من الضيوف

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 - 18:30

كتب : FilGoal

هدف سيف الدين الجزيري - الزمالك أمام سموحة

يستضيف الزمالك فريق سموحة على ملعب المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق16 تسديدة قوية من إليا سيلا ولكن أعلى العارضة

ق7 عرضية من سيف الجزيري بعد انطلاقة من الجانب الأيمن وينقذها الدفاع قبل الوصول لزيزو

انطلاق المباراة

الدوري المصري الزمالك سموحة
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