انتهت الدوري المصري - الزمالك (2)-(0) سموحة.. نهاية المباراة

يستضيف الزمالك فريق سموحة على ملعب المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري.

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نهاية المباراة

ق94 جووووووووول سامسون

ق85 عواد يتألق أمام تسديدة أحمد مصطفى

ق79 جوووووووول شيكابالا

ق75 نزول سامسون بدلا من الجزيري

ق68 سقوط زيزو ومطالبات بركلة جزاء

ق67 تسديدة سهلة في يد الهاني سليمان

ق59 نزول شيكابالا ويوسف نبيه بدلا من الوردي وعمر جابر

ق57 العارضة تمنع هدفا محققا من إليا سيلا

ق46 نزول إمام عاشور مع انطلاق الشوط

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق50 رأسية من عبد المجيد من ركنية زيزو أعلى العارضة

ق45 عبد الغني ينقذ من على خطأ المرمى بعد خطأ عواد

ق42 زكريا الوردي يهدر هدفا محققا برأسية من عرضية سيد عبد الله

ق40 تسديدة قوية من حسين فيصل من خارج منطقة الجزاء بجوار القائم

ق30 خروج الونش ونزول حمزة المثلوثي

ق29 عواد يسقط في الأرض ويطلب الجهاز الطبي

ق27 إصابة الونش في كرة مشتركة

ق16 تسديدة قوية من إليا سيلا ولكن أعلى العارضة

ق7 عرضية من سيف الجزيري بعد انطلاقة من الجانب الأيمن وينقذها الدفاع قبل الوصول لزيزو

انطلاق المباراة