مباشر الدوري المصري - إنبي (0) (0) بيراميدز.. بداية اللقاء

تشكيل الإسماعيلي - النقاز ومحسن ضمن 4 صفقات تبدأ.. وباسم يقود الهجوم أمام الأهلي

التشكيل - مصطفى فتحي وصبحي في الهجوم.. وعماد ميهوب يقود إنبي

تشكيل الأهلي - سافيو يظهر في الدوري لأول مرة.. ومتولي يجاور عبد المنعم في الدفاع

خبر في الجول - اتحاد الكرة ينهي أزمة مستحقات الحكام

خبر في الجول - 14 طلبا لشركة الكرة من مجلس إدارة الأهلي قبل تسلم مهامها