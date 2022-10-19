انتهت الدوري المصري - إنبي (1) (1) بيراميدز.. تعادل

يستضيف إنبي فريق بيراميدز ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري.

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انتهت

ق 62: مشاركة عبد الله السعيد بدلا من محمود صابر.

ق 58: جووول التعاااادل.. رفيق كابو يسجل لإنبي بعد خطأ من محمد حمدي في إعادة الكرة إلى الشناوي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 20: جووول أووول لبيراميدز.. مصطفى فتحي يتقدم بالهدف بعد انفراد وتسديدة بوجه القدم الخارجي

ق 2: بطاقة صفراء للاعب رفيق كابو بعد تدخل قوي على علي جبر في منتصف الملعب.

بداية اللقاء