انتهت الدوري المصري - إنبي (1) (1) بيراميدز.. تعادل
الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 - 16:26
كتب : FilGoal
يستضيف إنبي فريق بيراميدز ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
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انتهت
ق 62: مشاركة عبد الله السعيد بدلا من محمود صابر.
ق 58: جووول التعاااادل.. رفيق كابو يسجل لإنبي بعد خطأ من محمد حمدي في إعادة الكرة إلى الشناوي.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 20: جووول أووول لبيراميدز.. مصطفى فتحي يتقدم بالهدف بعد انفراد وتسديدة بوجه القدم الخارجي
ق 2: بطاقة صفراء للاعب رفيق كابو بعد تدخل قوي على علي جبر في منتصف الملعب.
بداية اللقاء
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