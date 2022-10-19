مباشر الدوري المصري - الإسماعيلي (0)-(0) الأهلي.. إنذار لـ ديانج

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 - 16:23

كتب : FilGoal

الإسماعيلي والأهلي

يستضيف الإسماعيلي فريق الأهلي على ملعب برج العرب ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق 3: إنذار لـ ديانج بعد منع محمد حسن

انطلاق المباراة بعد قليل

الدوري المصري الأهلي الإسماعيلي
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