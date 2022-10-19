مباشر الدوري المصري - الإسماعيلي (0)-(0) الأهلي.. إنذار لـ ديانج

يستضيف الإسماعيلي فريق الأهلي على ملعب برج العرب ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري.

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ق 3: إنذار لـ ديانج بعد منع محمد حسن

انطلاق المباراة بعد قليل