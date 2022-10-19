مباشر الدوري المصري - الإسماعيلي (0)-(0) الأهلي.. فرصة جديدة لمتولي

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 - 16:23

كتب : FilGoal

الإسماعيلي والأهلي

يستضيف الإسماعيلي فريق الأهلي على ملعب برج العرب ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري.

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ق 10: فرصة ثانية ضائعة من متولي بعد ركنية نفذها معلول ووصلت إلى متولي أمام المرمى لكن الحارس محمد فوزي تدخل في الوقت المناسب

ق 6: عرضية من معلول من ركلة حرة أبعدها الحارس وارتدت إلى متولي ليقابلها برأسية تمر جوار المرمى في فرصة خطيرة للأحمر

ق 3: إنذار لـ ديانج بعد منع محمد حسن

انطلاق المباراة بعد قليل

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