مباشر الدوري المصري - الإسماعيلي (0)-(0) الأهلي.. فرصة جديدة لمتولي

يستضيف الإسماعيلي فريق الأهلي على ملعب برج العرب ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ق 10: فرصة ثانية ضائعة من متولي بعد ركنية نفذها معلول ووصلت إلى متولي أمام المرمى لكن الحارس محمد فوزي تدخل في الوقت المناسب

ق 6: عرضية من معلول من ركلة حرة أبعدها الحارس وارتدت إلى متولي ليقابلها برأسية تمر جوار المرمى في فرصة خطيرة للأحمر

ق 3: إنذار لـ ديانج بعد منع محمد حسن

انطلاق المباراة بعد قليل