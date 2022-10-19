انتهت في الدوري - الإسماعيلي (0)-(1) الأهلي.. فوز الأحمر

يستضيف الإسماعيلي فريق الأهلي على ملعب برج العرب ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري.

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نهاية المباراة بفوز الأهلي بهدف دون رد

ق 93: طرد طاهر بعد تدخل على محمد هاشم

ق 81: خروج برونو سافيو ونزول السولية

ق 80: تسديدة صاروخية من طاهر يبعدها الحارس

ق 77: نزول صالح جمعة والشبراوي ومصطفى فارس وخروج الوحش وعبد الرحمن مجدي ومحمد حسن

ق 73: جووووول شادي حسين والأول

ق 70: نزول شادي حسين وأفشة بدلا من محمد شريف وحمدي فتحي

ق 65: طاهر يهدر أخطر فرصة أمام المرمى

ق 61: نزول كريم فؤاد بدلا من عبد القادر

ق 60: نزول الشامي بدلا من باسم مرسي

ق 52: ديانج يبعد فرصة خطيرة للإسماعيلي أمام المرمى

ق 50: عرضية من طاهر ورأسية خطيرة من شريف تمر أعلى العارض

ق 47: تسديدة من سافيو يبعدها الحارس

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 34: ركنية من الأهلي قابلها حمدي فتحي بضربة رأسية لكنها مرت جوار القائم

ق 33: تسديدة قوية من طاهر والحارس يتصدى ويبعدها إلى ركنية

ق 31: هجمة سريعة وانطلاقة من عبد القادر من ناحية اليسار وتمريرة إلى شريف داخل منطقة الجزاء الذي سدد بقوة بالقدم اليسرى لكن الدفاع أبعدها في الوقت المناسب

ق 29: تسديدة قوية من برونو تمر جوار القائم وضغط أحمر قوي

ق 24: فرصة خطيرة ضائعة من شريف بعد تمريرة من عبد القادر وتسديدة بالقدم اليسرى من شريف تمر جوار القائم

ق 10: فرصة ثانية ضائعة من متولي بعد ركنية نفذها معلول ووصلت إلى متولي أمام المرمى لكن الحارس محمد فوزي تدخل في الوقت المناسب

ق 6: عرضية من معلول من ركلة حرة أبعدها الحارس وارتدت إلى متولي ليقابلها برأسية تمر جوار المرمى في فرصة خطيرة للأحمر

ق 3: إنذار لـ ديانج بعد منع محمد حسن

انطلاق المباراة بعد قليل