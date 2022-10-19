انتهت في الدوري - الإسماعيلي (0)-(1) الأهلي.. فوز الأحمر
الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 - 16:23
كتب : FilGoal
يستضيف الإسماعيلي فريق الأهلي على ملعب برج العرب ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري.
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نهاية المباراة بفوز الأهلي بهدف دون رد
ق 93: طرد طاهر بعد تدخل على محمد هاشم
ق 81: خروج برونو سافيو ونزول السولية
ق 80: تسديدة صاروخية من طاهر يبعدها الحارس
ق 77: نزول صالح جمعة والشبراوي ومصطفى فارس وخروج الوحش وعبد الرحمن مجدي ومحمد حسن
ق 73: جووووول شادي حسين والأول
ق 70: نزول شادي حسين وأفشة بدلا من محمد شريف وحمدي فتحي
ق 65: طاهر يهدر أخطر فرصة أمام المرمى
ق 61: نزول كريم فؤاد بدلا من عبد القادر
ق 60: نزول الشامي بدلا من باسم مرسي
ق 52: ديانج يبعد فرصة خطيرة للإسماعيلي أمام المرمى
ق 50: عرضية من طاهر ورأسية خطيرة من شريف تمر أعلى العارض
ق 47: تسديدة من سافيو يبعدها الحارس
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
ق 34: ركنية من الأهلي قابلها حمدي فتحي بضربة رأسية لكنها مرت جوار القائم
ق 33: تسديدة قوية من طاهر والحارس يتصدى ويبعدها إلى ركنية
ق 31: هجمة سريعة وانطلاقة من عبد القادر من ناحية اليسار وتمريرة إلى شريف داخل منطقة الجزاء الذي سدد بقوة بالقدم اليسرى لكن الدفاع أبعدها في الوقت المناسب
ق 29: تسديدة قوية من برونو تمر جوار القائم وضغط أحمر قوي
ق 24: فرصة خطيرة ضائعة من شريف بعد تمريرة من عبد القادر وتسديدة بالقدم اليسرى من شريف تمر جوار القائم
ق 10: فرصة ثانية ضائعة من متولي بعد ركنية نفذها معلول ووصلت إلى متولي أمام المرمى لكن الحارس محمد فوزي تدخل في الوقت المناسب
ق 6: عرضية من معلول من ركلة حرة أبعدها الحارس وارتدت إلى متولي ليقابلها برأسية تمر جوار المرمى في فرصة خطيرة للأحمر
ق 3: إنذار لـ ديانج بعد منع محمد حسن
انطلاق المباراة بعد قليل