ناجلسمان: موسيالا وبيلينجهام قدما موسما أفضل من جافي

يرى يوليان ناجلسمان مدرب بايرن ميونيخ أن الثنائي جمالا موسيالا لاعب فريقه وجودي بيلينجهام لاعب دورتموند استحقا الحصول على جائزة "كوبا" لأفضل لاعب شاب.

وفاز الإسباني جافي لاعب وسط برشلونة بجائزة "كوبا" لأفضل لاعب شاب في موسم 2021-2022.

وقال ناجلسمان في المؤتمر الصحفي لمواجهة أوجسبورج: "في رأيي قدم جمال موسيالا وجودي بيلينجهام موسما أفضل من الفائز".

وأضاف " جافي لاعبا عظيما يتمتع بالكثير من المواهب ولديه عقلية الفوز بالنسبة لعمره، لكن من وجهة نظري موسيالا وبيلينجهام كانا الأفضل".

جائزة كوبا، هي جائزة يتم منحها بشكل سنوي لأفضل لاعب كرة قدم تحت 21 عاما.

وشارك جافي ابن الـ18 عاما في 46 مباراة مع برشلونة الموسم الماضي، سجل خلالها هدفين وصنع ستة آخرين.

فيما لعب جمال موسيالا مع بايرن ميونيخ خلال الموسم الجاري 14 مباراة وسجل 7 أهداف وصنع 8 آخرين.

وخاض بيلينجهام 15 مباراة مع دورتموند سجل 5 أهداف وصنع هدفين في جميع المسابقات.