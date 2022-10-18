مباشر كأس العالم كرة يد - الأهلي (3)-(6) مضر.. تقدم سعودي

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 - 18:18

كتب : FilGoal

فريق الأهلي - كرة يد

يفتتح الأهلي المصري مشواره في منافسات كأس العالم لأندية كرة اليد بمواجهة مضر السعودي.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية في بطولة سوبر جلوب والتي تضم بجواره مضر وبنفيكا البرتغالي.

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ق10 التقدم لا يزال لمضر والنتيجة 6-3

ق5 تقدم مضر بنتيجة 4-2

انطلاق المباراة

كرة يد سوبر جلوب الأهلي كأس العالم للأندية
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