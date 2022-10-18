مباشر كأس العالم كرة يد - الأهلي (3)-(6) مضر.. تقدم سعودي
الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 - 18:18
كتب : FilGoal
يفتتح الأهلي المصري مشواره في منافسات كأس العالم لأندية كرة اليد بمواجهة مضر السعودي.
ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية في بطولة سوبر جلوب والتي تضم بجواره مضر وبنفيكا البرتغالي.
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ق10 التقدم لا يزال لمضر والنتيجة 6-3
ق5 تقدم مضر بنتيجة 4-2
انطلاق المباراة
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