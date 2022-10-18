مباشر الدوري المصري - البنك الأهلي (2)-(0) فاركو.. هدف غير محتسب

يستضيف البنك الأهلي فريق فاركو ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري.

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ق62 هدف غير محتسب لكريم بامبو بسبب التسلل على ناصر منسي

ق48 أبو جبل ينقذ مرماه بعد خطأ سقوط الكرة من يده

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق44 تقنية الفيديو تؤكد إلغاء الهدف واستئناف المباراة

ق42 هدف غير محتسب لصالح البنك الأهلي

ق35 تصويبة من أحمد شريف من خارج منطقة الجزاء ولكن سهلة في يد أبو جبل

ق30 هدوء في المباراة

ق16 جووووووول بامبو بعد خطأ قاتل من شيكا

ق6 شيكا حارس مرمى فاركو يتألق

انطلاق المباراة