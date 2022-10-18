انتهت الدوري المصري - البنك الأهلي (1)-(1) فاركو.. نهاية المباراة
الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 - 16:57
كتب : FilGoal
يستضيف البنك الأهلي فريق فاركو ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري.
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نهاية المباراة
ق96 جوووووول مودي من ركلة جزاء يعادل النتيجة لفاركو
ق94 ركلة جزاء لفاركو بعد عرقلة من أبو جبل
ق72 بطاقة صفراء لأبو جبل بعد مشادة مع رامي صبري
ق62 هدف غير محتسب لكريم بامبو بسبب التسلل على ناصر منسي
ق48 أبو جبل ينقذ مرماه بعد خطأ سقوط الكرة من يده
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق44 تقنية الفيديو تؤكد إلغاء الهدف واستئناف المباراة
ق42 هدف غير محتسب لصالح البنك الأهلي
ق35 تصويبة من أحمد شريف من خارج منطقة الجزاء ولكن سهلة في يد أبو جبل
ق30 هدوء في المباراة
ق16 جووووووول بامبو بعد خطأ قاتل من شيكا
ق6 شيكا حارس مرمى فاركو يتألق
انطلاق المباراة
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