مران الزمالك - تعليمات خاصة لـ زيزو.. واستمرار تأهيل عبد الله جمعة

بدأ مران الزمالك اليوم الإثنين على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بجلسة خاصة بين الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا ولاعبي الفريق.

وشهد الاجتماع حديث فيريرا عن أهمية مباراة سموحة المقبلة خاصة وأنها انطلاقة الفريق في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وشدد المدير الفني على أهمية استغلال كل الفرص والتركيز على إنهاء الهجمات بالشكل الأمثل، من أجل الفوز وحصد نقاط المباراة أمام سموحة في بداية رحلة الدفاع عن لقب الدوري الممتاز.

وحرص فيريرا على منح أحمد مصطفى "زيزو" تعليمات فنية سريعة قبل المشاركة في التدريبات الجماعية، كما تحدث معه عن تحركاته في الملعب.

وركز الجهاز الفني على تدريب اللاعبين على التسديدات، حيث قسم الفريق لـ 3 مجموعات من خلال لعب الكرة بـ 3 تمريرات قصيرة ثم المرور من الحاجز الحديدي والتسديد على المرمى.

وتولى أسامة نبيه المدرب العام للفريق وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد وأندريه فيليب مدرب الأحمال الإشراف على هذه الفقرة.

وشهدت التدريبات مشاركة محمد طارق وحسام أشرف والسيد عطية حارس المرمى، بعد الراحة التي حصل عليها الثلاثي من مران أمس.

وحصل الثلاثي على راحة من مران أمس بسبب المشاركة مع فريق الزمالك مواليد 2001 في مباراته أمام البنك الأهلي في الجولة الثالثة لبطولة الجمهورية، والتي انتهت بفوز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وتولى فيريرا الإشراف على فقرة خاصة لعدد من اللاعبين لتدريبهم على المراوغات وكيفية فرض الرقابة اللصيقة على المهاجمين والمواجهات الفردية.

كما خاض عبدالله جمعة الظهير الأيسر للفريق تدريبات تأهيلية منفردة على هامش المران، حيث شارك اللاعب في الجزء الأول من المران مع زملائه والذي تضمن التدريبات البدنية، وبعدها خاض تدريبات الركض حول الملعب بالكرة، قبل أن يختتم برنامجه التدريبي تحت إشراف أندريه فيليب مدرب الأحمال.

ويخضع عبدالله جمعة لبرنامج تدريبي خاص بعد انتهاء المرحلة الأولى، في ظل معاناته من إصابة بكدمة في الكاحل.

واختتم الفريق تدريباته بتقسيمة فنية شهدت تنفيذ بعض الجمل الفنية التي وضعها الجهاز الفني، وتم عقد جلسة قبل انطلاق التقسيمة لشرح بعض الأمور الفنية.

ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا لمواجهة سموحة في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل باستاد المقاولون العرب.