ماذا تغير في الأهلي قبل انطلاق الدوري 2022-2023

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 - 14:38

كتب : عمرو عبد المنعم

الأهلي

كل موسم يشهد أي نادي بعض التغييرات سواء كانت على المستوى المدربين أو اللاعبين.

والأهلي هو أحد الأندية التي شهدت الكثير من التغييرات قبل بداية الموسم الجديد.

تعرف على ما تغير في الأهلي لموسم 2022-2023 من هنا

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