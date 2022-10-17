ماذا تغير في الأهلي قبل انطلاق الدوري 2022-2023

كل موسم يشهد أي نادي بعض التغييرات سواء كانت على المستوى المدربين أو اللاعبين.

والأهلي هو أحد الأندية التي شهدت الكثير من التغييرات قبل بداية الموسم الجديد.

تعرف على ما تغير في الأهلي لموسم 2022-2023 من هنا