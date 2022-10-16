مباشر الدوري الإيطالي - فيرونا (0) - (1) ميلان.. الأول بالنيران الصديقة

تريزيجيه يسجل.. طرابزون يتعادل مع بشكتاش

فابينيو: كنا نعرف أننا سنعاني ضد سيتي.. وربما تحسنا لذلك السبب

كلوب: صلاح قد يهدر مرة ولكن هذا لا يحدث مرتين

جوارديولا: خسرنا لأن هذا هو أنفيلد.. وبعض الجماهير حاولت إلقاء العملات تجاهي

صلاح: في ذهني أحب دائما اللعب من أجل لقب الدوري.. وأقلق في حالة وحيدة

آس: لابورتا يدخل غرفة الحكام بعد الكلاسيكو

رودريجو: لذلك سددت ركلة الجزاء أمام برشلونة.. وأتمنى فوز بنزيمة بالكرة الذهبية

فالفيردي: أحب اللعب في خط الوسط.. ولكن الجناح يجعلني أسجل أكثر