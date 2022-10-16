مباشر الدوري الإيطالي - فيرونا (0) - (1) ميلان.. الأول بالنيران الصديقة

الأحد، 16 أكتوبر 2022 - 20:43

كتب : FilGoal

بيير كالولو - ميلان

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة فيرونا ضد ميلان ضمن منافسات الأسبوع العاشر للدوري الإيطالي.

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ق 9 جووووول ميجيل فيلوسو يسجل في مرماه عن طريق الخطأ.. 1-0 لميلان

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بداية المباراة

هيلاس فيرونا ميلان الدوري الإيطالي
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