استراحة الدوري الإيطالي - فيرونا (1) - (1) ميلان.. التعاااادل

الأحد، 16 أكتوبر 2022 - 20:43

كتب : FilGoal

بيير كالولو - ميلان

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة فيرونا ضد ميلان ضمن منافسات الأسبوع العاشر للدوري الإيطالي.

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ق 19 جووووول كوراي جونتر يسدد والكرة تصطدم بالدفاع ولكن تجتاز الحارس تاتاروسانو.. التعادل

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ق 9 جووووول ميجيل فيلوسو يسجل في مرماه عن طريق الخطأ.. 1-0 لميلان

بداية المباراة

هيلاس فيرونا ميلان الدوري الإيطالي
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