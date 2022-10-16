مباشر الدوري السعودي – الاتحاد (0) - (0) الوحدة.. الشوط الثاني

صلاح: في ذهني أحب دائما اللعب من أجل لقب الدوري.. وأقلق في حالة وحيدة

هدف العادة وتخطي الأسطورة.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام مانشستر سيتي

الملك يعود.. أرقام قياسية من هدف صلاح أمام مانشستر سيتي

مباشر الدوري التركي - بشكتاش (2) - (2) طرابزون سبور.. التعادل

حجازي وطارق حامد أساسيان في تشكيل اتحاد جدة لمواجهة الوحدة

تريزيجيه أساسي مع طرابزون سبور ضد بشكتاش

الهدف الثالث بالدوري.. ماذا قدم مصطفى محمد ضد ستاد بريست

انتهت الدوري الإنجليزي – ليفربول (1) - (0) مانشستر سيتي