مباشر الدوري السعودي – الاتحاد (0) - (0) الوحدة.. الشوط الثاني

الأحد، 16 أكتوبر 2022 - 19:40

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - اتحاد جدة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الاتحاد والوحدة في ثامن جولات الدوري السعودي.

ويتواجد أحمد حجازي وطارق حامد في التشكيل الأساسي لاتحاد جدة.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

فق45: طرد لعبد الرحمن علي العبود لاعب الاتحاد لحصوله على إنذارين.

ق35: هدف غير محتسب للاتحاد بداعي التسلل على عبد الرزاق حمد الله.

ق25: مازال التعادل سلبي مستمرا.

انطلاق المباراة.

طارق حامد حجازي اتحاد جدة الدوري السعودي
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