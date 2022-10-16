انتهت الدوري السعودي – الاتحاد (1) - (0) الوحدة.. انتصار النمور

سجل هدف الفوز ولم يخسر في الهواء.. ماذا قدم أحمد حجازي مع اتحاد جدة أمام الوحدة

الأكثر في الدقة والتمريرات الطولية.. ماذا قدم طارق حامد مع اتحاد جدة أمام الوحدة

هدف حجازي يؤمن الانتصار القاتل لـ الاتحاد أمام الوحدة بالدوري السعودي

المساهمة الثامنة.. ماذا قدم تريزيجيه مع طرابزون سبور أمام بشكتاش

تريزيجيه يسجل.. طرابزون يتعادل مع بشكتاش

صلاح: في ذهني أحب دائما اللعب من أجل لقب الدوري.. وأقلق في حالة وحيدة

هدف العادة وتخطي الأسطورة.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام مانشستر سيتي

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