انتهت الدوري السعودي – الاتحاد (1) - (0) الوحدة.. انتصار النمور
الأحد، 16 أكتوبر 2022 - 19:40
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الاتحاد والوحدة في ثامن جولات الدوري السعودي.
ويتواجد أحمد حجازي وطارق حامد في التشكيل الأساسي لاتحاد جدة.
نهاية المباراة بانتصار الاتحاد بهدف دون رد.
ق85: طرد مباشر لجيرسون رودريجيز لاعب الوحدة.
ق82: إنذار لطارق حامد.
ق80: جوووووووول حجازي يسجل الهدف الأول للاتحاد.
ق65: التعادل السلبي مازال مستمرا.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.
فق45: طرد لعبد الرحمن علي العبود لاعب الاتحاد لحصوله على إنذارين.
ق35: هدف غير محتسب للاتحاد بداعي التسلل على عبد الرزاق حمد الله.
ق25: مازال التعادل سلبي مستمرا.
انطلاق المباراة.
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