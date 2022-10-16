مباشر الدوري التركي - بشكتاش (1) - (2) طرابزون سبور.. هدف ملغي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بشكتاش ضد طرابزون سبور في قمة منافسات الأسبوع العاشر للدوري التركي.

ويشارك محمود حسن تريزيجيه بصفة أساسية مع طرابزون سبور.

ويحتل طرابزون المركز السابع برصيد 17 نقطة من 9 مباريات.

فيما يحتل بشكتاش المركز الثالث برصيد 18 نقطة من 9 مباريات أيضا.

وشارك تريزيجيه مع طرابزون منذ بداية الموسم الحالي في 16 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل أربعة أهداف وصناعة ثلاثة.

وأصبح تريزيجيه هداف فريقه في الدوري الأوروبي بعدما سجل أمام موناكو يوم الخميس الماضي، وذلك برصيد هدفين بعدما سجل من قبل ضد النجم الأحمر الصربي.

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ق 49 فيجورست يسجل التعادل ولكن الهدف يلغى

نهاية الشوط الأول

ق 36 جوووووووووووول تريزيجيه يسجل الثاني

ق 29 ينس لارسن يسجل في مرماه بالخطأ.. 1-1

ق 11 جوووووووول ماكسي جوميز يسجل برأسية من ركنية

بداية المباراة